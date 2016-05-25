Порошенко подписал указ о помиловании российских спецназовцев

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко, рассмотрев ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения Комиссии по вопросам помилования и другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины, "постановил помиловать: Александрова Александра Анатольевича, 1987 года рождения, осужденного приговором Голосеевского районного суда г.Киева от 18 апреля 2016 года, – освободить от дальнейшего отбывания основного и дополнительного наказаний, и Ерофеева Евгения Владимировича, 1985 года рождения, осужденного приговором Голосеевского районного суда г.Киева от 18 апреля 2016 года, – освободить от дальнейшего отбывания основного и дополнительного наказаний".

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Указ вступает в силу со дня его подписания.