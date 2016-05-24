В Днепропетровской области завершен процесс декоммунизации - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Валентина Резниченко.

«Города и районы Днепропетровской области лишились Пролетарских, Большевистских и Коммунистических улиц. Декоммунизация в области завершилась. Переименовано более 4,1 тыс. улиц, переулков и скверов», - отметил Резниченко.

За 9 месяцев города и районы области самостоятельно переименовали более 3,5 тыс. улиц, демонтировали почти 230 памятников и советских символов, расположенных на домах. В настоящее время продолжаются работы по демонтажу еще почти 10 памятных знаков.

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В феврале 2016 года, согласно закону о декоммунизации, полномочия перешли к облгосадминистрации, где создали специальную рабочую группу из историков и краеведов. Они переименовали еще 530 улиц, которым города и районы не дали новых названий самостоятельно. Больше всего их было в Кривом Роге - более 250.

Новые названия предлагали члены рабочей группы. По окончательным вариантам - советовались с жителями.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск на Днепр. Постановление вступает в силу с даты его принятия.