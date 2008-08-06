Убытки от стихии на Закарпатье составляют 163,7 млн. грн

Согласно предварительным данным, ущерб от стихии в Закарпатской области составляет 163,7 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской областной государственной администрации, в регионе продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия.

На сегодняшний день в области уже нет ни одного подтопленного населенного пункта. Полностью сошла вода со всех усадеб и домов жителей пострадавших районов. Частично подтопленными остаются почти 900 гектаров сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с уточненными данными, в результате паводка в области было разрушено и повреждено 129 мостов, из них 14 – автомобильных, повреждено 67 км автомобильных дорог, разрушено почти 26 км берегоукреплений, повреждено 1323 жилых домов и 11 социальных, культурных и бытовых объектов. Ко всем населенным пунктам области обеспечен проезд, возобновлено газо-, энергоснабжение и телефонная связь.

В настоящее время в области продолжаются восстановительные работы. Уже осуществлена реконструкция четырех гидротехнических сооружений и 0,5 км дамб и берегоукреплений, продолжается ремонт дорог.

Для проведения подворных обходов управления здравоохранение создало 32 мобильные медицинские бригады. Всего медиками проведен осмотр свыше семи тысяч человек. В настоящее время госпитализировано 15, из них трое детей. На амбулаторном лечении остаются 209 человек, в том числе 115 детей.

Работниками областной СЭС приостановлена эксплуатация 22 объектов, из них два детсада и 17 заведений общественного питания.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 2 августа принял решение о частичном перечислении субвенций из госбюджета в сумме 255 млн. областным бюджетам 6 пострадавших от стихии областей.

В частности, Закарпатской области для предоставления помощи гражданам выделено 3 млн. грн., для выполнения восстановительных и других работ на объектах коммунальной собственности и частичного возмещения убытков сельскохозяйственных предприятий - 5 млн. грн.