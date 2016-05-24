Двое обвиняемых в расстреле Майдана беркутовцев являются участниками боевых действий на Донбассе

Об этом в Twitter сообщает журналист "Радио Свободы" Левко Стек.

"Двое из пяти беркутовцев, которых судят за расстрел майдановцев, являются участниками боевых действий на Донбассе", - говорится в сообщении.

Никто из пяти бойцов "Беркута", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признает собственной вины ни по одному из пунктов.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-"беркутовцев" Павла Зинченко и Сергея Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-"беркутовцев": Маринченко, Тамтури и Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов "Беркута" объединены в одно.

17 мая прокуроры зачитали обвинительный акт в отношении Аброськина и Зинченко.