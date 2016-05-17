Суд начал слушания по существу дела в отношении пяти экс-"беркутовцев" по обвинению в убийствах активистов Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, защита обвиняемых настояла на чтении полного текста обвинительных актов в отношении всех пятерых фигурантов дела.

Прокуроры начали зачитывать обвинительный акт в отношении Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

В частности, в обвинительном акте говорится о том, что эти лица в период с 9.00 до 17.00 20 февраля 2014 года и еще трое обвиняемых: заместитель командира киевского полка спецподразделения МВД "Беркут" Олег Янишевский, двое бойцов Александр Маринченко и Сергей Тамтура, а также еще ряд не установленных на сегодняшний день сотрудников "Беркута" причастны к массовым убийствам 48 участников акции протеста и покушению на убийство еще 80 "майдановцев".

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Учитывая объем материалов обвинительного акта, сегодня прокуроры вряд ли успеют зачитать обвинительные акты в отношении всех 5 обвиняемых.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Зинченко и Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев": Маринченко, Тамтуры и Янишевского.

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По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

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Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов "Беркута" объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд Киева.