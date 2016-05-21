Порошенко: украинцы сегодня на передовой защиты европейской цивилизации от варварства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петр Порошенко заявил перед началом церемонии поднятия Европейского флага по случаю Дня Европы перед Администрацией президента сегодня в Киеве.

Читайте такжеРоссийский агрессор своими "имперскими психозами и кровавыми руками" начал войну на Донбассе - Порошенко«Европа для Украины – это не просто географическое понятие, это будущее Украины, это ее исторический дух. Европа – это национальная идея, которая царит в сердцах украинцев, которая объединяет украинский народ, объединяет всю нашу страну», - подчеркнул он.

«Но, к сожалению, Европа сегодня для нас - это еще и кровавая цена, которую платит украинский народ и продолжает платить сейчас для лучшего будущего Украины, украинских детей», - добавил президент.

«Сегодня именно мы, украинцы, защищаем Европу, защищаем от варварства, защищаем от тирании, терроризма, от агрессии, от милитаризма, который навис над всем нашим континентом», - отметил глава государства.

«Мы, украинцы, сегодня на передовой защиты европейской цивилизации. Наша Революция Достоинства была революцией за Европу, наша борьба против российской агрессии – это борьба за Европу, поэтому День Европы – это наш украинский исторический праздник», - резюмировал президент.