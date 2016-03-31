Порошенко: Если Запад снимет санкции с России, то украинская кровь ничего не будет стоить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» сегодня в Вашингтоне.

«Если Запад снимет санкции, то мечта Кремля сбудется: украинская кровь ничего не будет стоить. Убийства украинцев останутся без наказания », - заявил он.

«Может ли кто-нибудь на Западе это принять? Я надеюсь, что нет. Санкции являются только "линиями на песке", которые Запад нарисовал после событий 2014 года. Это единственная грань между добром и злом, которая рисуется в контексте этой войны », - добавил президент.

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«А если нет больше этой линии - тогда где проходит граница между добром и злом? Действительно ли мы хотим мир, который лишен политических границ? Хотим ли мы мир, где можно захватить земли другой страны, убивать тысячи - и остаться безнаказанным? Поэтому без устойчивого мира в Донбассе - санкции должны оставаться », - считает Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что если агрессор продолжает убивать и распространять нестабильность, то санкции должны быть усилены.

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«Без восстановления суверенитета Украины над Крымом - санкции должны оставаться. Без изменения позиции России - санкции должны оставаться. Все остальное будет компромиссом за счет ценностей и справедливости», - заявляет он.

«Это должно означать, что если вы проводите агрессивную политику, никто не будет иметь дело с вами», - добавил президент.

«И если агрессор продолжает убивать и распространять нестабильность - это не значит, что санкции не работают и должны быть отменены. Это означает, что они должны быть усилены », - заявил Порошенко.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 25 марта 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко".