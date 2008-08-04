В зоне бедствия ветслужба уничтожила 18 тысяч трупов животных

По состоянию на 31 июля, Государственная служба ветеринарной медицины Украины образовала 127 рабочих групп, которые обследовали свыше 10 тысяч подконтрольных объектов, изъяли и уничтожили свыше 18 тысяч трупов животных в регионах, пострадавших от стихийного бедствия.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, проведена дезинфекция 257 объектов общей площадью 126 тысяч квадратных метров.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия и недопущения возникновения особо опасных болезней животных Государственным комитетом ветеринарной медицины Украины дополнительно выделено свыше 11 тонн дезинфицирующих средств, 430 тысяч доз вакцин против сибирки животных, 480 тысяч доз вакцин против классической чумы свиней.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в шести областях Украины продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. В Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской областях, пострадавших в результате стихийного бедствия, по уточненным данным, остаются подтопленными 49 населенных пунктов (всего было подтоплено 784, уменьшилось на 735) и 2 тыс. 359 жилых домов (всего было подтоплено 44 тыс. 945, уменьшилось на 42 тыс. 486).

Продолжается выполнение второго этапа ликвидации чрезвычайной ситуации - проведение восстановительных работ.

Возобновлено водоснабжение в 46 населенных пунктах (осталось 2), электроснабжение в 384 населенных пунктах (осталось 9), газоснабжение в 138 населенных пунктах (осталось 54), укреплено 77 дамб и берегоукреплений, отремонтировано 202,25 км дорог.

С начала паводка силами МЧС откачана вода из 19 тыс. 920 подтопленных домов (за сутки - 370), доставлено в пострадавшие населенные пункты 269,9 т продуктов питания (за сутки - 19,68 т), 843 тыс. 145 л питьевой воды (за сутки - 62 тыс. 268 л) и 5,46 т медикаментов.

Продолжаются работы по откачиванию воды из подтопленных домов и колодцев, расчистке дорог и проездов. Санитарно-эпидемиологической службой осуществляется постоянный контроль над эпидемиологической обстановкой. Население информируется о текущей обстановке и мероприятиях, принимаемых для ее нормализации.

Авиацией МЧС и Министерства обороны за минувшие сутки осуществлены 39 полетов, перевезено 181 человек (медицинские работники, больные, бригады специалистов и др.) и 12,8 т груза.

Государственной гидрометеорологической службой МЧС обеспечен круглосуточный контроль уровней воды на реках, что позволяет своевременно реагировать на негативные изменения оперативной обстановки.

Всего к работам привлечены 10 тыс. 484 человек и 2 тыс. 180 единиц техники сил гражданской защиты, МВД и Минобороны.