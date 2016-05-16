Евровидение-2017: СМИ рассказали, каких ошибок прошлого в проведении конкурса должна избежать Украина

После феерической победы Джамалы на международном конкурсе Евровидения в Швеции миссия принимать у себя конкурсантов в 2017 году ложится на плечи Украины, передает ТСН.

Представитель конкурса уже заверил, что оргкомитет поможет с подготовкой музыкального первенства.

Однако сейчас в теме организации предстоящего состязания больше вопросов, чем ответов.

В частности, место проведения конкурса еще не определено. Однако очевидно, что перед выборами не один городской голова захочет посоревноваться за право проведения Евровидения именно в него.

Впрочем юзеры социальных сетей убеждены, что следующее Евровидение нужно проводить в Крыму, который сейчас оккупирован РФ.

Пользователи уже даже создали логотип конкурса с пейзажом Ялты.

Однако официально географическое расположение Евровидение-2017 пока не определено.

"Пока нет никаких предсказаний. Во многих городах, начиная с Харькова, заканчивая Львовом, есть огромный опыт", - пояснил генеральный директор национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

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Однако, где бы не проводили международный конкурс, главной задачей для украинских организаторов остается избежания ошибок прошлого и обеспечения безопасности гостям.

Вспомним 50-е, юбилейное, Евровидение-2005, которое в Украину привезла Руслана.

Тогда вместо того, чтобы сразу начать готовиться к конкурсу, оргкомитет, возглавлявший Виктор Янукович, дотянул до февраля. 125 договоров с различными компаниями подписали в последний момент.

С местом проведения тоже была путаница. Сначала соревнования хотели провести в Международном выставочном центре. Там даже начали ремонт. Однако решили, что конкурс состоится в Киевском дворце спорта.

Всего на Евровидение в 2005 году, по приблизительным оценкам, выделили почти 70 миллионов гривен. А после проведения госфининспекция недосчиталась 36 млн гривен.

Поэтому в 2017 году важным задача для Украины станет избежание очередных финансовых скандалов.

Организаторам необходимо будет создать профессиональный организационный комитет, выделить деньги, определиться с основными партнерами и запустить конкурсный механизм, который играет важную роль не только в имидже и популяризации Украины, но и привлечет важных для экономики и инвесторов.

И главное - в следующем году необходимо предоставить европейцам уверенность в безопасности.

И это было первое требование, с которым обратился директор конкурса.

Поэтому, судя по всему, решение, в каком городе состоится 62 песенный євроконкурс, не в последнюю очередь будет зависеть от силовиков и ситуации на российско-украинском непесенном фронте.

Напомним, в финале песенного конкурса Евровидение-2016, который состоялся в субботу в Стокгольме, победила представительница Украины Джамала с песней "1944".