Абитуриентам из затопленных регионов дали дополнительное время

Министерство образования Украины продлило сроки подачи документов для вступления в высшие учебные заведения абитуриентам из пострадавших от наводнения регионов Западной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК сегодня перед началом заседания Кабинета Министров.

По его словам, Минобразования еще в воскресенье выполнило соответствующее требование Президента и ректоры всех вузов получили соответствующие письма об этом.

Министр также заметил, что соответствующие указания уже поступили во все приемные комиссии учебных заведений.

И.ВАКАРЧУК также добавил, что, по его мнению, нынешняя вступительная кампания по новой системе проходит успешно.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Министерство образования и науки Украины по поводу необходимости обеспечить права детей из регионов, пострадавших от наводнения.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что в результате стихийного бедствия нарушена связь с отдельными районами западных областей Украины и существует риск, что дети из этих регионов, которые получили право на вступление, но не имеют возможности добраться до своих заведений для подачи оригиналов документов, будут исключены из списков.