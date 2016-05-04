В Украине уже декоммунизировали 327 населенных пунктов

Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает 5 канал.

"Уже изменены 327 названий населенных пунктов, до 21 февраля должны были изменить все остальные – вместе 987, все названия проработаны с местными общинами, Комитетом по вопросам местного самоуправления, только ждем - когда этот вопрос будет внесен в повестку дня. Сначала оно не вносилось из-за перипетий вокруг формирования нового парламента, сейчас, я надеюсь, что в ближайшее время он будет внесен, я имел разговор с Парубием – он является нашим союзником по декоммунизации", – отметил Вятрович.

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Напомним, что 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно закону, пропаганда коммунистического и/или нацистского тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается.

Также запрещается изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе памятников, символики нацистского тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.