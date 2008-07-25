Варфоломей освятил новые колокола Софийской колокольни и Царские врата

В Софийском соборе Киева началась Вечерняя служба по случаю празднования в Украине 1020-летия крещения Киевской Руси при участии Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ І.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в церемонии принимают участие глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО и госпожа Екатерина ЮЩЕНКО.

Перед началом службы ВАРФОЛОМЕЙ І освятил новые колокола Софийской колокольни и обновленные Царские врата собора.

Трансляцию мероприятия ведут украинские общенациональные каналы и телеканалы Турции, Греции, Кипра, Канады. Кроме того, по сети Всемирной службы «УТР» вечернюю службу смотрят около 2 миллионов зрителей в 101 стране мира.