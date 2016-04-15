На выходных в Украину вернется тепло – до +25, однако местами пройдут дожди

В течение субботы и воскресенья 16-17 апреля циклон покинет Украину, дожди прекратятся. Ветер будет юго-западный, 5-12 м/сек. Об этом сообщает opogode.ua.

Читайте такжеВ Киеве из-за проливного дождя затоплены улицы (фоторепортаж)

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха повысится до 12-20 градусов тепла, в южной части 17 апреля до 20-25 градусов тепла.

На западе будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 16 апреля составит 5-11 тепла. 17 апреля – 9-14 тепла, днем ожидают 14-22 градуса тепла.

В центральной части осадки прекратятся, будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем 13-19, в воскресенье до 23 градусов тепла.

В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 7-13 тепла, днем потеплеет до 13-18 градусов тепла.

В восточных областях дожди с грозами возможны 16 апреля, 17 апреля - без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла.

На юге Украины 16 апреля ожидаются грозовые дожди, 17 апреля – без осадков. Температура воздуха ночью 10-14 градусов тепла, днем 16 апреля 17-22 тепла, 17 апреля 20-25 градусов тепла.

Читайте такжеОт Антарктиды откололся 30-километровый айсберг

В Киеве 16-17 апреля будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 9-13 тепла, днем 16.04 15-17 тепла, 20-23 градуса тепла.