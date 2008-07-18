Россия должна увеличить добычу нефти

Нефтяные компании РФ должны не только сохранить, но и увеличить объемы добычи нефти, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Шматко.

"В следующем году нефти будет добыто точно больше, чем в этом", - добавил он журналистам, отвечая на вопрос о прогнозе добычи нефти в России.

В первом полугодии 2008 года нефтедобыча в РФ, по данным Росстата, снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% - до 242 миллионов тонн.

Тем не менее министерство сохраняет прогноз по росту нефтедобычи в РФ на 2008 год в 1%. В 2009 году, по оценке Минэнерго, нефтедобыча в России продолжит расти: динамика будет незначительной, но выше 1%, - сообщил ранее замминистра.

В 2007 году РФ увеличила добычу нефти на 2,4% по сравнению с 2006 годом - до 491,5 миллиона тонн.