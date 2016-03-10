Обвинение по делу "бриллиантовых прокуроров" объявило отвод составу суда

Как передает корреспондент УНИАН, обвинение считает, что эти судьи предвзято и необъективно отнесутся к рассмотрению дела.

В своих объяснениях представители Генпрокуратуры, в частности, отметили, что бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько в интервью изданию «Фокус» заявлял, что он имеет информацию о том, что один из судей Голосеевского райсуда является приближенным к Корнийца, а значит, не исключено решение вопроса по делу в судебном порядке в его пользу.

Учитывая изложенное, сторона обвинения попросила суд объявить перерыв в судебном заседания для вызова и получения объяснений от Касько и журналиста, который брал у него интервью.

В свою очередь Шапакин, Корниец, Гибаленко и их адвокаты назвали необоснованными и голословными заявления стороны обвинения, заявив, что они делаются с целью затягивания рассмотрения дела, а потому просили суд отказать в объявлении перерыва.

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Заслушав мнения участников сторон на месте, суд не удовлетворил просьбу прокуроров об объявлении перерыва, зато дал им возможность предоставить объяснения по поводу обоснования заявленного отвода.

Во время своего выступления один из представителей прокуратуры заявил, что, по его мнению, лицом, приближенным к Корнийцу, является судья Голосеевского районного суда Лариса Калиниченко, которая ранее работала заместителем председателя Голосеевского райсуда столицы.

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Получив объяснения со стороны обвинения, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.

Как сообщал УНИАН, Корнийца и Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

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Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.

Сторону обвинения в судебном рассмотрении дела в отношении "бриллиантовых прокуроров" было поручено возглавить заместителю генпрокурора Украины Давиду Сакварелидзе.