Сакварелидзе назначили "старшим" по делу "бриллиантовых прокуроров"



Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, исполняющий обязанности генерального прокурора Юрий Севрук определил Сакварелидзе старшим группы прокуроров по делу в отношении зампрокурора Киевской области Алексея Корнийца, замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и предпринимателя Валерия Гибаленко.

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Сакварелидзе будет руководить действиями других прокуроров в этом деле.

"В связи с реорганизацией управления по расследованию уголовных производств насчет работников прокуратуры и информационной безопасности Генеральной прокуратуры Украины изменен состав группы прокуроров, которые осуществляли процессуальное руководство по уголовному производству в отношении Корнийца, Шпакина и Гибаленко», - говорится в сообщении.

"Учитывая значительный общественный резонанс и повышенное внимание общественности к указанному уголовному производству, с целью недопущения давления на прокуроров, Севрук поручил Сакварелидзе лично принять участие в его рассмотрении судом и поддержании в нем государственного обвинения", - добавили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъяли около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ изъяли 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. Этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

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Гражданскому лицу, которое было задержано вместе с Шапакиным и Корнийцом, - Гибаленко - Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве и с правом внесения залога в сумме 3,2 млн грн.