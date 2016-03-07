На Львовщине дальнобойщики разблокировали движение на международной трассе

Во Львовской области в селе Малые Подлески в 16 км от Львова движение транспорта полностью разблокировано.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что после переговоров с активистами и водителями украинских грузовых автомобилей в настоящее время движение транспорта полностью разблокировано.

Обеспечен проезд, как грузовиков с номерами российской регистрации, так и всего остального транспорта.

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Как сообщал УНИАН, в селе Малые Подлески в 16 км от Львова украинские дальнобойщики сегодня блокировали движение всего транспорта на трассе, требуя от гражданских активистов не блокировать движение российских грузовиков.

Активисты с символикой ВО «Свобода» ранее заблокировали 20 грузовиков с номерами российской регистрации.

На место блокировки движения прибыл и.о. начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария.

После переговоров с активистами и украинскими водителями, около 20.15 движение транспорта на данном участке было разблокировано.