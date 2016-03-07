На Львовщине дальнобойщики разблокировали движение на международной трассе
После переговоров с активистами и водителями украинских грузовых автомобилей в настоящее время движение транспорта полностью разблокировано.
Во Львовской области в селе Малые Подлески в 16 км от Львова движение транспорта полностью разблокировано.
Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.
Она отметила, что после переговоров с активистами и водителями украинских грузовых автомобилей в настоящее время движение транспорта полностью разблокировано.
Обеспечен проезд, как грузовиков с номерами российской регистрации, так и всего остального транспорта.
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Как сообщал УНИАН, в селе Малые Подлески в 16 км от Львова украинские дальнобойщики сегодня блокировали движение всего транспорта на трассе, требуя от гражданских активистов не блокировать движение российских грузовиков.
Активисты с символикой ВО «Свобода» ранее заблокировали 20 грузовиков с номерами российской регистрации.
На место блокировки движения прибыл и.о. начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария.
После переговоров с активистами и украинскими водителями, около 20.15 движение транспорта на данном участке было разблокировано.