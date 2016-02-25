Введение безвизового режима важно для 57% украинцев - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные опроса в ходе круглого стола "Как украинцы понимают евроинтеграцию: ожидания и настроения общества" озвучила политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива Мария Золкина.

В то же время на юге общественное мнение о важности безвизового режима балансирует примерно на равном разделении на тех, для кого возможность ездить без виз важна (44%), и тех, для кого это не имеет значения (47%).

На востоке и Донбассе важным безвизовый режим считают по 39% местных жителей, а большинство в обоих этих регионах (55-56%) не считает, что отмена визового режима является значимой.

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Кроме того, социологи отметили, что если в 2016 году будет введен безвизовый режим с ЕС, то заявленная готовность им воспользоваться и поехать в страны Шенгенской зоны колеблется от 18% среди жителей Донбасса до 45% жителей запада.

Основной целью, с которой жители любого макрорегиона готовы были бы поехать в страны Шенгенской зоны, является туризм.

Исследование провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 14 по 22 ноября 2015 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2009 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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