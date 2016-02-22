В Киеве на Майдане произошла стычка между митингующими

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации ГУ НПУ в Киеве, работники полиции сразу локализовали место конфликта и восстановили правопорядок.

"Активных" участников стычки доставили в Шевченковское райуправление милиции для установления причин и обстоятельств конфликта и предоставления правовой оценки действиям участников, добавили в главке.

Читайте также"Майдана-3" не будет: коммунальщики разобрали почти все палатки в центре Киева (фоторепортаж)

Киевские правоохранители призывают граждан соблюдать установленные правила поведения в общественных местах, не нарушать общественный порядок, принимать участие в мероприятиях, соблюдая требования действующего законодательства, способствовать правоохранителям в выполнении их функций по охране правопорядка.