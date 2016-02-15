Минобороны наказало офицеров, которые довели военных на полигоне "Широкий лан" до демарша

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По итогам служебного расследования ситуации с условиями пребывания подразделений 53 отдельной механизированной бригады на полигоне в Николаевской области Степан Полторак подписал приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности одного из заместителей начальника Генерального штаба ВСУ, отдельных руководителей Тыла ВСУ Украины, Командования Сухопутных войск, а также ряда должностных лиц Оперативного командования "Юг".

Другие должностные лица, виновные в зафиксированных нарушениях, будут привлечены к ответственности решением начальника Генерального штаба — Главнокомандующего ВСУ. Приказом также установлены сроки устранения выявленных во время проверки недостатков.

Напомним, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, находящихся на полигоне «Широкий лан», днем 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках практически на снегу, им негде помыться, из еды в наличии только сухой паек.

9 февраля военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кот заявил, что начата проверка условий, в которых находятся бойцы. Сообщалось, что виновным грозит до 9 лет тюрьмы.