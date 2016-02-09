В Генштабе пообещали привлечь к ответственности виновного в ситуации вокруг 53-й бригады

Об этом в эфире 112 Украина заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, должностное лицо, по вине которого произошла такая ситуация, будет привлечено к уголовной ответственности.

Селезнев отметил, что сейчас на месте работают представители военной службы и правопорядка ВСУ, представители оперативного командования "Восток" из Днепропетровска с целью разобраться насколько подтверждаются претензии военнослужащих.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля 46 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на полигоне Широкий Лан, днем отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на свое нечеловеческое существование. Военные неоднократно обращались по этому поводу, однако надлежащей реакции не было, в связи с чем они приняли решение отправиться в прокуратуру.