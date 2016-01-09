Московский патриархат за 2 года потерял в Украине до 70 приходов

В течение двух лет в Украине 60-70 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата) перешли к УПЦ Киевского патриархата.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил религиовед, член подкомитета по вопросам государственной политики в сфере свободы совести и религиозных организаций комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.

По его словам, такие переходы могли быть и в обратную сторону.

«Очевидно, могло быть. Я просто сейчас точно не могу сказать. Могло такое быть. Но тенденция такова: в тех случаях, когда священник ведет себя, скажем, по-антиукраински на приходе, в таких случаях такие переходы не бывают редкими», – отметил Еленский.

Депутат отрицает давление со стороны власти на прихожан и священников относительно перехода в тот или другой патриархат.

7 января 2016 года в интервью каналу «Россия-1» патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что «для него Украина – это то же самое, что и Россия». Он также заявил, что обеспокоен историями с захватами храмов в Украине. Кирилл привел пример конфликта между религиозными общинами в селе Птича на Ровенщине, где как он выразился, «суд выступает за права верующих нашей церкви, но ни одна власть эти права не защищает».

Конфликт за церковь в селе Птича Дубенского района продолжается больше года, с тех пор как большинство жителей села проголосовало за переход под омофор Киевского патриархата. Причиной ухода УПЦ (МП) люди называли поведение священника, который чтил российского патриарха Кирилла и молился за мобилизованных в АТО как за путников, а не как военных.

В течение года длились суды. УПЦ (МП) выиграла апелляционный суд в споре за помещение, поскольку в уставе религиозной общины указано, что в случае ликвидации общины здание церкви остается епархии. Люди говорят, что не знали про этот пункт устава.