Ярош подтвердил гибель экс-бойца ПС среди диверсантов в спецоперации "Альфы" и рассказал о знакомстве с ним

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ПС.

Ярош критически высказался о бывшем бойце и заявил, что не доверял ему никогда и на это "были свои причины".

"С ним на войне столкнулся один раз. Был август 2014 года, мы только что вышли из-под Саур-могилы и он появился на базе 5-го батальона ДУК ПС. Сказал, что хочет присоединиться к нашей фронтовой деятельности. Меня это заинтересовало, потому что он был местный и люди со знанием территории были очень нужны. Как раз пришла разведывательная информация, что в районе Оленевки катаются российские "Тигры". Соответственно, было принято решение отправить в этот район нашу ДРГ для устройства засады на российских оккупантов. Началась работа: группа вышла, Олег пошел в главном дозоре и где-то потерялся... Задание выполнено не было", - рассказал Ярош.

Читайте такжеПорошенко наградил сотрудников СБУ за спецоперацию по обезвреживанию ДРГ в Киеве

После этого, по словам руководителя ДУК, Мужчиль исчез вместе с выделенным ему оружием и устройством ночного видения. А через некоторое время появился в тылу на наших тренировочных базах и был привлечен должностными лицами ДУК к развертыванию отдела разведки.

Читайте такжеСБУ: Главарь задержанной в Киеве ДРГ в сентябре-октябре находился в России

"Успехов у него на этом поприще не было", - отметил Ярош.

"Но наблюдал другое: непреодолимое желание перевести ДУК ПС по борьбе с внешним врагом (для чего Корпус и создавался) на террористическо-диверсионную деятельность против существующей власти, то есть уничтожить уникальное добровольческое общенациональное явление. Кроме того, после ранения, лежа в больнице, я начал отслеживать целенаправленную работу, которую он вел по дискредитации руководства ПС, сеянию раздора, плетению интриг и тому подобного. Вот такая правда жизни", - говорится в заявлении Яроша.

Читайте такжеПС не подтверждает гибель своего экс-бойца среди диверсантов в спецоперации СБУ

"Кто-то из него сейчас будет лепить "бескомпромиссного борца" и "революционера". Это ваше дело... Я его таким не видел", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 9 декабря в результате проведенной СБУ спецоперации, в которой погиб боец спецподразделения "Альфа", была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в ряде городов Украины, в том числе в Киеве.

Один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников "Альфы" (один из них погиб) и был обезврежен. Среди задержанных было 3 гражданина России.

СМИ обнародовали информацию о том, что ликвидированный участник диверсионной группы ранее был членом "Правого сектора" и мог быть засланным сотрудником ФСБ России.