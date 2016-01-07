СБУ по якобы подозрению в терроризме удерживает в СИЗО оппозиционную активистку из РФ – журналист

В Киеве 10 декабря СБУ задержала и арестовала москвичку Анастасию Леонову. Об этом в своем блоге на сайте "Новое время" сообщил журналист Александр Пасховер.

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По его словам, Леонову обвиняют в организации преступной террористической группировки.

"Настя стояла с нами на Манежной площади, участвовала во всех протестных антипутинских митингах в Москве, в том числе, в поддержку Украины и Майдана. Потом она, по понятным причинам, уехала из России. Настя была волонтером-санинструктором", - написал ее соратник российский оппозиционер Евгений Левкович на своей странице в Facebook.

Часть письма задержанной из СИЗО опубликовал Александр Пасховер: "Меня зовут Анастасия Леонова. Я приехала в Украину к родственникам спасаясь от преследований в РФ за несогласие с официальной политикой государства и участие в митинге. 10 декабря 2015 г. я была арестована и взята под стражу по подозрению в организации террористической группы и организации террористических актов, целью которых было причинение значительного вреда угрозы жизни и здоровью людей, запугиванию населения".

Анастасия добавила, что вместе с ней были арестованы некие незнакомые ей лица, "по словам следственной группы, также входившие в состав, якобы организованной мной террористической организации".

При обыске по ее месту проживания оружия, каких-либо взрывчатых веществ, материалов, пригодных для изготовления самодельных взрывных устройств, и литературы экстремистского толка, по словам активистки, найдено не было.

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"Несмотря на отсутствие каких бы то ни было доказательств моей причастности к террористическим группам я содержусь под стражей, сначала в изоляторе СБУ, потом в Киевском СИЗО. Апелляционную жалобу, в которой было указано на многочисленные нарушения УПК Украины, суд оставил без удовлетворения. Само мое нахождение в СИЗО является вопиющим произволом властей, так как никаких объективных доказательств моей причастности следствием предоставлено не было", - подытожила Леонова.