В Харькове будут судить подозреваемого в участии в массовом погроме в студгородке

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Максима Саксонова.

По его сведениям, вчера, 22 декабря, прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из активных участников массовых беспорядков летом текущего года в студгородке Харькова, которые сопровождались уничтожением чужого имуществу (ч.1 ст. 294 УК Украины).

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Саксонов отметил, что 19-летний харьковчанин, студент одного из харьковских вузов, активно участвовал в так называемом погроме иорданцев. Досудебным расследования установлено, что «поход на иорданцев» готовился заранее - в следствие конфликта из-за девушки. В июне текущего года группа молодых людей устроила погром в студгородке на ул. Клочковской.

Возле одного из кафе, где, как правило, отдыхали иностранцы, молодые люди в масках напали на студентов-иорданцев, а затем стали преследовать их и уничтожать их машины.

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"В частности, один из подозреваемых в массовых беспорядках ножом разбил стекло автомобиля 28-летнего гражданина Иордании, который находился в машине, и повредил кузов автомобиля", - добавил Саксонов.

В результате противоправных действий потерпевшему нанесен ущерб на 14,5 тыс. грн. Максимальная санкция статьи - 8 лет лишения свободы.

Что касается других участников массовых беспорядков досудебное расследование продолжается.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове в июне 2015 года в студгородке произошел массовый погром, в результате которого травмы различной степени тяжести получили около 10 человек, среди которых были и иностранцы.