В Харькове около 40 неизвестных устроили резню на улицах города, есть пострадавшие

В результате нападения троих человек с ножевыми ранениями отправили в больницу.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на очевидца событий, студента Харьковского национального университета им. Каразина Александр Лагура.

По его словам, нападавшие были молодыми людьми спортивного телосложения, их головы были закутаны футболками, некоторые были в масках и с ножами. Они пробежались по улице Отакара Яроша, избивая всех на своем пути и круша все, что попадалось под руку.

Они пробили шины нескольким автомобилям, которые были припаркованы возле одного из общежитий. "На лавочке возле общежития сидели ребята, толпа сразу на них накинулась, порезали им спины, ноги, порезали машины, которые рядом стояли", - рассказывает Александр.

По словам очевидца, один из пострадавших — араб. Его увезли в больницу на машине с порезанными колесами, не дожидаясь приезда "скорой". Остальные два пострадавших — украинцы. У одного из них глубокие порезы спины, у второго — разбита голова и глубокая рана ноги. Их увезла "скорая".

Сам Александр на момент нападения сидел за столиком возле кафе в 100 метрах от места происшествия. Он говорит, что когда началась резня, все, кто был рядом, начали кричать и побежали в кафе. Хозяин заведения закрыл дверь, нападавшие попытались попасть внутрь, но у них ничего не получилось. Они разбросали столики и стулья возле кафе, после чего убежали в сторону станции метро Научная.

Сообщение о нападении на студенческий городок в Харькове подтверждают и пользователи социальных сетей.

Также, ТСН ссылаясь на пользователи социальных сетей пишет, что группа из примерно 30 человек напала на прохожих по улице Клочковской, что в трех километрах от ул. Отакара Яроша. В результате нападения семь человек с ножевыми ранениями отвезли в 4-й больницу.

Тяжелых четверо, с ножевыми ранениями. У одного проломлена голова. Это центр, может быть есть свидетели ? https://t.co/DOmVBSCn6r — Харьков Наш (@MaidanKharkiv) 11 июня 2015

Харьков Live сообщает, что агрессивные молодые люди подрезали девушку возле супермаркета "Сильпо". Она тоже в больнице в тяжелом состоянии.

В пресс-службе МВД в Харьковкой области сообщили, что в результате конфликтной ситуации в одну из больниц города попали 6 человек с телесными повреждениями разной степени тяжести.

"Информация о первом доставленном в медицинское учреждение поступило в милицию Харьковщины около 23:30 часов 11 июня. Далее в течение двух часов кареты скорых доставили в больницу с улицы О.Яроша еще пятерых пострадавших", - говорится в сообщении.

Правоохранители принимают необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия.