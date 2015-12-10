Спецслужбы РФ активизировали свою деятельность в мирных городах Украины - СБУ

Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает ТСН.

"Мы видим активизацию террористической деятельности на мирных территориях. За всем этим прослеживается определенная трансформация в российской агрессии в отношении нашего государства", - сказал он.

Он также подчеркнул, что в то время, когда на линии соприкосновения уменьшилось количество обстрелов, наблюдается активизация российских спецслужб в тылу. "Российские спецслужбы активизируют деятельность в мирных городах, пытаясь дестабилизировать ситуацию и пытаясь показать, что украинские правоохранительные органы, украинская власть не способна защитить своих граждан", - отметил Ткачук.

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"Я вас уверяю, что это не так, что мы будем очень жестко и очень остро, быстро и оперативно реагировать на любую информацию о деятельности диверсионных групп, подготовке терактов", - добавил он.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что сотрудники СБУ обнаружили в пригороде Киева целый схрон с российским вооружением. В частности, в схроне было несколько реактивных гранатометов РПГ-26 и огнемет "Шмель" российского производства.