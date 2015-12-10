Под Киевом обнаружили тайник с гранатометами российского производства (фото)

В пригороде Киева контрразведчики СБУ обнаружили тайник с гранатометами российского производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, тайник был оборудован на обочине полевой дороги в железобетонной трубе рядом с бывшим детским лагерем отдыха.

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Из тайника правоохранители изъяли три реактивных гранатомета РПГ-26 и реактивный огнемет «Шмель», отметили в СБУ, подчеркнув, что «в Вооруженных силах Украины эти гранатометы на вооружении не находятся и не находились, их серийные номера свидетельствуют о производстве именно в Российской Федерации».

По своим тактико-техническим характеристикам такое оружие способна легко поражать бронированную технику, в том числе и аэродинамические цели, добавили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.