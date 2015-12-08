У Кучмы рассказали, от чего будет зависеть продление работы Контактной группы в 2016 году

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое завершилось в Минске.

«Возможное продление работы Трехсторонней контактной группы в 2016 году будет зависеть от соответствующего решения лидеров стран Нормандской четверки», - отмечается в сообщении.

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«Успех работы гуманитарной, экономической и политической подгрупп зависит, в первую очередь, от соблюдения режима тишины на Донбассе», - добавила Олифер.

По ее словам, следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 15 декабря.