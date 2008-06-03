Суд по делу о гибели ”Нафтогаза-67” пройдет в Гонконге по местным законам

По мнению украинских экспертов, которые находились в Гонконге, предварительной причиной аварии украинского судна «Нафтогаз-67» после столкновения с китайским балкером «Яохай» возле Гонконга считается взаимное нарушение правил безопасности морского судоходства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины по итогам сегодняшнего заседания Правительственной комиссии по расследованию причин аварии под председательством первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО.

“Расследование не является однозначным. Есть основания считать, что обеими сторонами нарушены правила безопасности судоходства, поэтому сейчас мы должны действовать максимально взвешенно и корректно, чтобы не было никаких сомнений относительно обоснованности выводов комиссии”, - сказал заместитель министра Владимир РАБОТНЕВ.

По его словам, проведен натурный эксперимент с привлечением подобного "Нафтогазу-67" судна (“Нафтогаз-68”) для определения маневровых характеристик судна в условиях, приближенных к аварийной ситуации. Высшие учебные заведения Украины - Одесская национальная морская академия, Николаевский кораблестроительный институт - прорабатывают копии всех документов - технических характеристик судна “Нафтогаз-67”. Кроме того, Госфлотинспекция Украины провела проверку безопасности судоходства и составила соответствующий акт.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, расследование украинской стороной продолжается, тщательным образом изучаются все материалы дела. “Аварийное событие в территориальных водах другого государства нуждается в концентрации усилий всех органов государственной власти Украины для рассмотрения на наивысшем уровне причин и меры вины каждой из сторон. Сейчас нужные четко откорректированные действия с целью недопущения предвзятых подходов, как при расследовании событий в соответствии с требованиями ИМО (Международной морской организации), так и во время судебного процесса”, - сказал он.

По данным министерства, идентификация тел 15 моряков продолжается, тела доставят в Украину (предварительно - в Симферополь) после идентификации.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранссвязи, капитан затонувшего “Нафтогаз-67” Ю.КУЛЕМИСИН будет выступать в суде по факту столкновения с китайским балкером в качестве представителя пострадавшей стороны.

По данным министерства, полиция Гонконга выдвинула обеим сторонам общее обвинение - “Создание аварийной ситуации на море”. По информации Минтранссвязи, дело будет рассматриваться в суде Гонконга 17 июня 2008 года по местным законам, основанным на британском праве.