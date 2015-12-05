Телеканал 1+1 приветствует решение Кононенко выйти из тени - заявление

«Студия 1+1» с интересом ознакомилась с пресс-релизом, распространенным Блоком Петра Порошенко, который содержит высказывания депутата Игоря Кононенко.

Об этом говорится в заявлении телеканала, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Мы не можем не приветствовать решение парламентария прервать молчание и выйти из информационной тени, в которой он находился, всячески избегая контактов с журналистами. Вместе с тем, «Студия 1+1» искренне надеется, что из следующего пресс-релиза мы узнаем не только мнение г-на Кононенко о деятельности нашей телекомпании, но и его комментарии по сути тех претензий, которые с завидной регулярностью выдвигают ему не только политические оппоненты, но и однопартийцы", - говорится в заявлении.

В тоже время, телеканал отмечает факты манипуляций и даже лжи, которые содержатся в распространенном Блоком Петра Порошенко пресс-релизе.

"Например, «Студия 1+1» никогда не запрашивала, как было указано в пресс-релизе, комментариев о якобы причастности г-на Кононенко «до тиску правоохоронних органів на добровольця Валентина Манька". Напротив, запрос «Студии 1+1» касался обвинений в адрес г-га Кононенко в давлении как раз на правоохранительные органы с целью предоставления неких гарантий г-ну Манько", - говорится в сообщении телеканала.

Телеканал 1+1 также обращает внимание, что данный пресс-релиз является ответом на еще одну реплику г-на Кононенко, которая приводится в пресс-релизе БПП, а именно о якобы отсутствии обращений телеканала относительно «іншої точки зору під час підготовки матеріалу».

"Должны сообщить депутату Кононенко о том, что или его окружение не доносит ему полной информации, или же констатировать его лукавство. Помимо указанного запроса на комментарии, «Студия 1+1» направляет ему обращения с завидной регулярностью, однако они никогда не находят ответа", - заявляет телеканал.

Также, отмечается, что журналисты понимают - комментарий в новостях не отразит весь спектр нюансов, связанных с деятельностью г-на Кононенко, поэтому они давно и настойчиво предлагают указанному депутату принять участие в наиболее подходящей для этого программе - ток-шоу «Право на владу». Только за последнее время г-н Кононенко получил несколько приглашений от ее авторов, а именно 17.09.2015, 15.10.2015, 22.10.2015, 29.10.2015 и каждое из них оставил без ответа.

"Более того, в программе, которая вышла в эфир 19.11.2015 года, лидер фракции БПП Юрий Луценко именно по нашей просьбе в прямом эфире обратился по телефону к г-ну Кононенко с просьбой принять участие в программе «Право на владу». Однако, указанный парламентарий проигнорировал просьбу даже своего однопартийца", - подчеркивают на телеканале.

Несмотря на этот факт, «Студия 1+1» уже 20.11.2015 в 16:43 направила депутату Кононенко повторный запрос, но 25.11.2016 получила отказ. С видео, на котором зафиксирован факт очередного приглашения г-на Кононенко в прямом эфире, можно ознакомиться ниже (см. 01:51:00).

"Вместе с тем, не можем не признать, что однажды мы, как никогда раньше, были близки к получению комментария Игоря Кононенко. Это произошло на следующий день после заседания фракции БПП, на котором, по информации Украинской правды, в его адрес прозвучали обвинения со стороны однопартийцев, а депутат, в свою очередь, якобы назвал себя «жертвой ТСН»", - заявляют журналисты 1+1.

Телеканал напоминает, что 24.11.2015 г-н Кононенко лично отказал журналисту ТСН в комментариях на эту тему, что зафиксировано на видео.

Такие официальные заявления господина Кононенко, «Студия 1+1» расценивает исключительно как давление провластной партии и использование методов и инструментов времен правления Януковича.