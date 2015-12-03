Transparency International отмечает очень высокий риск коррупции в украинской оборонке

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании коррупции в сфере обороны, которое сегодня TI обнародовала во всем мире.

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В исследовании отмечается, что «Украина столкнулась с высоким риском коррупции в военных учреждениях». Вместе с тем эксперты организации положительно оценили недавние усилия Минобороны по повышению уровня антикоррупционной подготовки для личного состава и ужесточению внутренней ревизии. При этом TI предупредила, что «потворство коррупции представляет опасность национальной обороне и доверию общества к правительству».

В исследовании сказано, что антикоррупционный индекс обороны классифицирует страны по шкале от А (очень низкий риск коррупции) до F (критический риск) - Украина попала в группу D с очень высоким риском коррупции.

TI также призывает провести независимый мониторинг Минобороны с целью тщательной проверки небюджетных расходов.

Директор Transparency International по вопросам обороны и безопасности Катрин Диксон считает, что Украина сейчас находится в критической точке.

«Затягивание реформы является критическим для стабильности, экономического развития и международного доверия доноров. Конфликт, с которым сегодня столкнулась Украина, придает борьбе с коррупцией еще большее значение. Если из-за коррупции украинские солдаты не получают денег или должны покупать оснащение за свои деньги, это разрушает военную эффективность и демотивирует народ», - подчеркнула она.

При этом Диксон отметила, что одних только реформ Министерства обороны недостаточно, поскольку «для того, чтобы сделать антикоррупционную борьбу эффективной, нужен сильный внешний контроль».

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2014 году расходы в секторе обороны Украины увеличились на 20%, а в 2015 году ожидается их удвоение. При этом отмечается, что информация о расходах в оборонной сфере, военный бюджет не публикуются на правительственных веб-сайтах, а парламент Украины предоставляется доступ к секретной информации о расходах только постфактум.

Также эксперты Transparency International считают, что право Минобороны применять в период проведения антитеррористической операции переговорную процедуру с целью упрощения процедуры закупок товаров и услуг для армии повышает риск коррупции. TI рекомендует регулярно осуществлять контроль за любыми льготами, чтобы предотвратить злоупотребления ими, ведь они могут свести на нет позитивные инициативы наподобие электронных закупок.

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В свою очередь председатель правления Transparency International Андрей Марусов положительно оценил реформы, которые Министерство обороны Украины уже вводит, несмотря на яростное сопротивление чиновников разных уровней, в частности, относительно перехода на систему электронных закупок proZorro.