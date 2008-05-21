Нафтогаз просит НКРЭ поднять цены на газ для населения с 1 июня

НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики с просьбой безотлагательного введения с 1 июня новых розничных цен на газ для населения.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, НАК обратился с официальным письмом в Минтопэнерго, в котором отмечает, что, несмотря на соответствующие решения Кабинета министров Украины, рекомендовавшие НКРЭ ввести новые розничные тарифы с 1 мая, комиссия до сих пор не приняла никакого решения.

«Нафтогаз» отмечает, что неразрешенность данного вопроса ставит под угрозу возможность компании обеспечить сбалансированность показателей финансового плана. При этом ежемесячное недополучение дохода НАКом в связи с непересмотром цен составляет 95,8 млн. грн., отметил собеседник.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением (№346 от 9 апреля 2008 года) рекомендовал НКРЭ провести с мая по декабрь текущего года поэтапное повышение розничных цен на газ для населения в пределах 3-5% ежемесячно в зависимости от объемов потребления.

В частности, Кабмин рекомендовал НКРЭ предусмотреть ежемесячное 3% повышение розничной цены для бытовых потребителей с объемом потребления до 12 тыс. куб. м. и 5% ежемесячное повышение для абонентов, потребляющих свыше 12 тыс. куб. м.

17 апреля НКРЭ отложила утверждение новых розничных цен на газ для населения до 24 апреля. Однако по состоянию на сегодняшний день НКРЭ так и не утвердила новые уровни цен на газ для населения.

Справка УНИАН. Цены на газ для населения не пересматривались с конца 2006 года, в то время как расходы газодобывающих и газотранспортных предприятий существенно возросли.