ВСЮ поддержал увольнение судей, принимавших неправомерные решения против участников Майдана

Об этом УНИАН сообщили пресс-служба ВСЮ.

Так, ВСЮ решили уволить судью Соломенского районного суда Киева Андрея Макуху; судью Святошинского райсуда столицы Аллу Чалую; судью Чернобаевского районного суда Черкасской области Нелю Цибру и судью Червонозаводского райсуда Харькова Дениса Чудовского.

Во всех случаях речь шла о безосновательном избрания мер пресечения в отношении участников массовых акций протеста после известных событий в г.Киеве 18 февраля 2014 года, захвате помещения ОГА в г. Черкассах 23 января 2014 года и блокировании 19 февраля 2014 года выездных ворот Академии внутренних войск МВД Украины в г. Харькове во время Революции достоинства. Были зафиксированы и другие допущенные судьями нарушения законодательства.

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На сегодня ВСЮ завершено рассмотрение восьми из 40 дисциплинарных дел, открытых по выводам Временной спецкомиссии.

Ранее УНИАН сообщал, что Высший совет юстиции открыл дело в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова согласно Закону Украины "Об очищении власти".