ВСЮ поддержал увольнение судей, принимавших неправомерные решения против участников Майдана
Высший совет юстиции поддержал увольнение четырех судей за нарушение присяги по заключению Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции.
Об этом УНИАН сообщили пресс-служба ВСЮ.
Так, ВСЮ решили уволить судью Соломенского районного суда Киева Андрея Макуху; судью Святошинского райсуда столицы Аллу Чалую; судью Чернобаевского районного суда Черкасской области Нелю Цибру и судью Червонозаводского райсуда Харькова Дениса Чудовского.
Во всех случаях речь шла о безосновательном избрания мер пресечения в отношении участников массовых акций протеста после известных событий в г.Киеве 18 февраля 2014 года, захвате помещения ОГА в г. Черкассах 23 января 2014 года и блокировании 19 февраля 2014 года выездных ворот Академии внутренних войск МВД Украины в г. Харькове во время Революции достоинства. Были зафиксированы и другие допущенные судьями нарушения законодательства.
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На сегодня ВСЮ завершено рассмотрение восьми из 40 дисциплинарных дел, открытых по выводам Временной спецкомиссии.
Ранее УНИАН сообщал, что Высший совет юстиции открыл дело в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова согласно Закону Украины "Об очищении власти".