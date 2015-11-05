ВСЮ открыл дело в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Татькова
21:45, 05 ноября 2015Общество
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Высший совет юстиции открыл дело в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова согласно Закону Украины "Об очищении власти".
ВСЮ открыл производство в отношении судьи Высшего хозяйственного суда / vru.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСЮ, сегодня Высший совет юстиции начал по существу рассматривать обращения Минюста по люстрации судей.
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Кроме того, ВСЮ открыла производство также в отношении судьи Луганского окружного административного суда Тараса Ушакова (ранее Совет остановил процедуру его увольнения по собственному желанию из-за наличия обращения Минюста и судьи Донецкого окружного административного суда Николая Бойко).
Также Высший совет юстиции решил внести представление на увольнение судьиКиевского апелляционного хозяйственного суда Лидии Репіної за нарушение присяги.
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