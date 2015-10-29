Второй набор патрульной полиции начнет свою работу в Харькове уже в конце ноября

В Харькове второй набор патрульной полиции приступит к службе в конце ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник патрульной полиции Харькова Евгений Мельник.

По его словам, второй набор харьковских патрульных полицейских состоит из 337 человек. Мельник добавил, что сейчас полицейские завершают последний этап подготовки и готовятся к сдаче экзаменов.

“Следующий набор ребят, которые проходят сейчас обучение, в количестве 337 человек, приступит к своей службе в конце ноября. Сейчас они проходят последний этап обучения, будут сдавать экзамены. В принципе мы готовы взять их на службу, потому что количества людей пока недостаточно, чтобы покрыть весь город”, - сказал Мельник.

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Он отметил, что из 337 полицейских нового набора только 14 — бывшие работники милиции.

По словам Мельника, за месяц работы в Харькове из полиции уволилось пять человек. Двое — в процессе обучения, трое — в процессе работы. Начальник харьковской полиции добавил, что за месяц в ДТП попали 2 патрульных автомобиля. Никто из полицейских и других участников ДТП не пострадал.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Харькове торжественно приняли присягу и вышли на первое патрулирование около 800 работников новой полиции.