В патрульной полиции хотят провести ротацию сотрудников
Патрульных полицейских из разных городов могут отправить на ротацию.
Об этом в интервью "Новому времени" сообщил глава патрульной полиции Украины Александр Фацевич.
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По его словам, специфика правонарушений в разных городах разная: во Львове водители любят ездить, выпив, в Одессе больше уличных грабежей, а во Львове - краж. В Киеве есть все это, и в гораздо больших количествах.
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"Мы, учитывая это, думаем о ротации полицейских. Ребятам из других городов полезно приехать в Киев на стажировку, здесь действительно много сложной работы, и на местах им потом будет легче. Ну а наших киевских полицейских нужно отправлять в меньшие города - и отдохнут, и опытом обменяются", - сказал Фацевич.
Отметим, ранее сообщалось, что 5 ноября стартует набор в полицию Мариуполя.