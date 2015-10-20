Спецпредставитель ОБСЕ отмечает прогресс в восстановлении инфраструктуры в зоне конфликта на Донбассе

20:33, 20 октября 2015
Общество
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Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик отмечает прогресс в восстановлении инфраструктуры в зоне конфликта.

REUTERS

Как сообщает белорусское агентство БЕЛТА, об этом он заявил сегодня журналистам после заседания группы.

"Есть значительные шаги по восстановлению железнодорожного сообщения и линий электропередач. Можно сказать, с каждым днем увеличиваются объемы поставок угля на территорию, подконтрольную правительству Украины. Естественно, это очень важно для энергоснабжения, в частности зимой. Но, повторю, в этом вопросе очень важно решить проблему разминирования", - сказал Сайдик.

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Он отметил, что рабочая группа по экономическим вопросам также сконцентрирована на проблеме восстановления водоснабжения.

"Сегодня она продолжила разговор об этом, но, опять же, это связано с вопросом разминирования территории", - заключил спецпредставитель.

Как сообщал УНИАН, сегодня Сайдик заявил, что без разминирования территорий на Донбассе невозможно достичь прогресса в гуманитарных, экономических и политических вопросах.

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