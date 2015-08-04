В ОБСЕ рассказали, когда будет разработан график по разминированию ж/д на Донбассе

Об этом заявил сегодня журналистам специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

Читайте такжеВ Луганской области боевики в шестой раз взорвали железнодорожные пути

"На следующей неделе будет разработан график по разминированию и восстановления железнодорожной инфраструктуры на этом участке. Он играет важную роль для осуществления поставок грузов. Все работы будут проводиться с привлечением всех сторон, в том числе Донецкой железной дороги", - отметил представитель ОБСЕ.

Как заявлял ранее Сайдик, рабочая подгруппа по безопасности продолжит работу в Минске 4 августа и договариваться о новом тексте соглашения об отводе вооружение калибром менее 100 мм.