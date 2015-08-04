В ОБСЕ рассказали, когда будет разработан график по разминированию ж/д на Донбассе
График работ по разминированию и восстановлению железной дороги на Донбассе будет разработан на следующей неделе.
Об этом заявил сегодня журналистам специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.
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"На следующей неделе будет разработан график по разминированию и восстановления железнодорожной инфраструктуры на этом участке. Он играет важную роль для осуществления поставок грузов. Все работы будут проводиться с привлечением всех сторон, в том числе Донецкой железной дороги", - отметил представитель ОБСЕ.
Как заявлял ранее Сайдик, рабочая подгруппа по безопасности продолжит работу в Минске 4 августа и договариваться о новом тексте соглашения об отводе вооружение калибром менее 100 мм.