В ОБСЕ рассказали, когда будет разработан график по разминированию ж/д на Донбассе

13:00, 04 августа 2015
Война
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График работ по разминированию и восстановлению железной дороги на Донбассе будет разработан на следующей неделе.

/ unmultimedia.org

Об этом заявил сегодня журналистам специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

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"На следующей неделе будет разработан график по разминированию и восстановления железнодорожной инфраструктуры на этом участке. Он играет важную роль для осуществления поставок грузов. Все работы будут проводиться с привлечением всех сторон, в том числе Донецкой железной дороги", - отметил представитель ОБСЕ.

Как заявлял ранее Сайдик, рабочая подгруппа по безопасности продолжит работу в Минске 4 августа и договариваться о новом тексте соглашения об отводе вооружение калибром менее 100 мм.

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