Комиссия возложила ответственность за катастрофу Ми-8 на пилота

Главной причиной падения вертолета Ми-8 в Черном море является человеческий фактор.

Соответствующие выводы по результатам заседания Правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы вертолета сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

“Ключевая причина катастрофы – это человеческий фактор”, - отметил он.

По словам министра, комиссия детально проанализировала все факторы, повлиявшие на аварию.

“Причиной аварии было то, что при выполнении посадки на “Тавриду” (плавучая буровая платформа "Таврида", на которую вертолет вез смену рабочих – УНИАН) неподготовленный к полетам экипаж при силе ветра выше допустимого не удержал вертолет в пределах посадочной площадки, из-за чего вертолет переместился в недопустимую зону, зацепился за опору и полностью сгорел”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Министр подчеркнул, что вертолет был абсолютно готов к выполнению полетов.

В то же время, командир группы не имел права осуществлять полеты такой сложности, поскольку у него не было достаточной квалификации. На это наложились также сложные погодные условия. В частности, сила ветра была выше допустимого.

По словам И.ВИНСКОГО, командир не имел достаточной информации о погоде. “В результате этих двух факторов – неопытность командира и сила ветра – произошло случившееся”, - отметил И.ВИНСКИЙ.

По его данным, командир вертолета имел почти 1400 часов налета на Ми-8, из них командиром – 57 часов. В то же время, при выполнении полетов на такие буровые вышки он должен был налетать на Ми-8 как командир 300 часов.

Министр сообщил, что результаты анализа “черного ящика” показали, что на месте аварии были сильные порывы ветра, в результате которого и произошло смещение вертолета.

“Опытный летчик выбирал бы другие условия посадки (при таком ветре – УНИАН)”, - подчеркнул министр.

Он также отметил, что ни одна из последних аварий вертолетов Ми-8 не говорит об их технических проблемах. В связи с этим И.ВИНСКИЙ отметил: “Нет смысла прекращать полеты Ми-8, есть смысл работать с летным составом”.

Он сообщил, что министерство будет усиливать требования к сертификации летчиков.

Также И.ВИНСКИЙ отметил, что вертолеты Ми-8 пока не летают на буровую, где произошла авария, и на еще одну такую же.

По словам министра, он отстранил от работы руководителя предприятия “Универсал-Авиа”, которому принадлежал вертолет. Решение об его увольнении будет подписано в ближайшее время. Кроме того, министр сообщил, что применит административные меры к работникам Госавиаслужбы, причастным к аварии.

Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-8 разбился 28 апреля при посадке на плавучую буровую платформу "Таврида" в Черном море. Ми-8 зацепился задним винтом за систему ограждения "Тавриды", опрокинулся и загорелся. На борту вертолета находились 17 сотрудников "Черноморнефтегаза" и трое членов экипажа, все они погибли.

28 апреля распоряжением Кабинета Министров Украины была создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолета Ми-8. Комиссия рассматривала 4 возможные причины катастрофы: ошибка пилота, погодные условия, технические неисправности и внешнее вмешательство.

29 апреля первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ заявлял, что вертолетом Ми-8, который потерпел аварию в Черном море, управлял неопытный пилот.