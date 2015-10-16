Более половины жителей Донетчины готовы идти на любые компромиссы с РФ по Донбассу ради мира - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы", передает ZN.UA.

В Донецкой области преобладает мнение, что ради мира нужно идти на любые компромиссы – с кем угодно и о чем угодно (54%), а в Луганской области большинство считает, что ради мира нужно идти на компромиссы, но не на любые (54%).

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В Донецкой и Луганской областях по-разному относятся к перспективе введения международных миротворческих сил: в Донецкой области негативно – 66%, позитивно – 20%, в Луганской, соответственно – 33% негативно и 38% позитивно.

Опрос жителей Донецкой и Луганской областей (на подконтрольных Украине территориях) был проведен с 3 по 12 октября 2015 года Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и фирмой Ukrainian Sociology Service.

Всего было опрошено 1000 респондентов (по 500 в каждой области) по выборке, репрезентативной по показателям возраста, пола, избирательным округам Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки в пределах 3,5%.

Ранее УНИАН сообщал, что согласно опросу, проведенному социологической службой Центра Разумкова, 66% жителей Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении.