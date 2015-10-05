Большинство украинцев недовольны развитием ситуации в стране - опрос

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В то же время, по данным опроса, только 16,7% респондентов считают, что ситуация в Украине развивается в правильном направлении.

18,7% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 43,6% - в более отдаленной перспективе, 22% - что страна вообще не способна их преодолеть.

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В Центре Разумкова отмечают, что по сравнению с маем 2015 года снизилась доля тех, кто считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (с 26,9% до 18,7%), но не за счет роста числа, кто считает, что трудности будут преодолены в более отдаленной перспективе или вообще не будут преодолены, а за счет роста доли тех, кто не определился.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 12 по 19 сентября. Были опрошены 2008 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках мониторинга отношения граждан к реформам в Украине. Исследование проведено при поддержке правительства Швеции.