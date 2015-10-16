За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен – Лысенко
13:29, 16 октября 2015Общество
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Провокаций боевиков на линии соприкосновения не было.
За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Вчера на линии соприкосновения вражеских провокаций не было. В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.
Ранее сообщалось, что вчера на Донбассе было спокойно:силы АТО готовят технику к переходу на зимний период.
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