Минувшие сутки на Донбассе прошли спокойно: силы АТО готовят технику к переходу на зимний период

Об этом сообщил пресс-центр АТО в Facebook.

Военные продолжают обустраивать свои позиции, готовят технику к переходу на зимний период.

"Ежедневно проводится разминирование территории, контролируемой Украины. Вчера военные провели разминирование железнодорожного пути в районе Степного, что на Донетчине ", - говорится в сообщении.

Продолжается отвод вооружения, предусмотренный минскими договоренностями.

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"Накануне, на расстояние более 15 километров с передовой вглубь тыла, перемещено 12 минометов калибра менее 100 мм. Отвод будет проводиться и сегодня", – сказано в сообщении.