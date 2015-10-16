Минувшие сутки на Донбассе прошли спокойно: силы АТО готовят технику к переходу на зимний период
08:06, 16 октября 2015Война
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Минувшие сутки пор в зоне проведения антитеррористической операции прошли спокойно.
dpsu.gov.ua
Об этом сообщил пресс-центр АТО в Facebook.
Военные продолжают обустраивать свои позиции, готовят технику к переходу на зимний период.
"Ежедневно проводится разминирование территории, контролируемой Украины. Вчера военные провели разминирование железнодорожного пути в районе Степного, что на Донетчине ", - говорится в сообщении.
Продолжается отвод вооружения, предусмотренный минскими договоренностями.
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"Накануне, на расстояние более 15 километров с передовой вглубь тыла, перемещено 12 минометов калибра менее 100 мм. Отвод будет проводиться и сегодня", – сказано в сообщении.
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