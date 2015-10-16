Скандальный экс-прокурор Корниец уверяет, что изъятые бриллианты были мелкими и дешевыми

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "2+2", передает ТСН.

"Было [изъято] 102 бриллианта общим весом 4,5 карата. Это примерно 2 грамма. Они очень мелкие и дешевые. Эксперты по поручению следствия оценили эти бриллианты в 701 доллар США", - заявил Корниец.

Также, по его словам, во время обыска у него дома правоохранители изъяли 5 тысяч евро, а не сотни тысяч долларов, как сообщалось ранее. Корниец говорит, что не было у него и наркотиков.

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"Суммы 500 тысяч долларов, наркотики и прочее — это была манипуляция. У меня дома было найдено собственных сбережений 5 тысяч евро. Никаких сотен тысяч долларов не было", - заверил Корниец.

При этом экс-прокурор не смог объяснить, откуда у него четыре квартиры и три машины, а также где он взял 350 тысяч гривен на уплату кредита при зарплате, как признался сам Корниец, в 7-8 тысяч гривен в месяц.

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Как сообщал УНИАН, Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. 31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

16 июля генпрокурор Виктор Шокин уволил Шапакина и Корнийца из органов прокуратуры.

21 июля Апелляционный суд Киева сохранил Шапакину меру пресечения в виде ареста и изменил право внесения залога в размере 6,4 млн грн.