Посол Украины: выставка в Риге, посвященная Майдану, все равно будет проведена

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис.

"В Риге совершен акт вандализма в отношении выставки "Люди Майдана". Это все, на что способен "русский мир". Но выставка будет, пусть не сомневаются", - говорится в сообщении.

У Ризі здійснено акт вандалізму щодо виставки "Люди Майдану". Це все, на що здатний "русский мир". Але виставка буде, нехай не сумніваються — Yevgen Perebyinis (@YPerebyinis) October 6, 2015

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Также Перебийнис отметил, что глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил нападение на выставку.

"МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в разговоре со мной осудил вандализм в отношении выставки "Люди Майдана" в Риге и заверил, что преступники будут наказаны", - написал Перебийнис.

МЗС Латвії @edgarsrinkevics у розмові зі мною засудив вандалізм щодо виставки "Люди Майдану" в Ризі і запевнив ,що злочинці будуть покарані — Yevgen Perebyinis (@YPerebyinis) October 6, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, неизвестные разгромили фотовыставку «Люди Майдана», которая проходит у здания правительства Латвии. Ущерб составил около €25-30 тыс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.