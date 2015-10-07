Посол Украины: выставка в Риге, посвященная Майдану, все равно будет проведена

00:01, 07 октября 2015
Общество
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Выставка "Люди Майдана" в Риге будет проведена, несмотря на сегодняшнее нападение.

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Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис.

"В Риге совершен акт вандализма в отношении выставки "Люди Майдана". Это все, на что способен "русский мир". Но выставка будет, пусть не сомневаются", - говорится в сообщении.

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Также Перебийнис отметил, что глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил нападение на выставку.

"МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в разговоре со мной осудил вандализм в отношении выставки "Люди Майдана" в Риге и заверил, что преступники будут наказаны", - написал Перебийнис.

Как сообщал УНИАН ранее, неизвестные разгромили фотовыставку «Люди Майдана», которая проходит у здания правительства Латвии. Ущерб составил около €25-30 тыс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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