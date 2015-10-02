В Нидерландах реконструировали сбитый на Донбассе "Боинг"

Как сообщают сегодня нидерландские СМИ, следователи воссоздали переднюю часть самолета, найденную на месте крушения в Украине.

В частности, следователи имеют части кокпита и салона бизнес-класса, из которых воссоздано воздушное судно.

Ожидается, что макет будет продемонстрирован 13 октября на авиабазе Гилзе-Рейн (Gilze-Rijen) во время презентации итогового отчета о расследовании причин крушения «Боинга».

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследование крушения самолета Нидерландам.

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13 октября Совет по безопасности на транспорте Нидерландов обнародует окончательный доклад о причинах гибели малазийского «Боинга».

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Расследование параллельно проводят две группы. Установлением причин крушения занимается Совет по безопасности на транспорте Нидерландов. Уголовное расследование ведет международная следственная группа, в состав которой входят эксперты из Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.