В Нидерландах реконструировали сбитый на Донбассе "Боинг"
В Нидерландах реконструировали сбитый террористами на Донбассе малазийский «Боинг», который будет продемонстрирован 13 октября во время презентации итогового отчета следователей, которые проводят расследование причин крушения.
Как сообщают сегодня нидерландские СМИ, следователи воссоздали переднюю часть самолета, найденную на месте крушения в Украине.
В частности, следователи имеют части кокпита и салона бизнес-класса, из которых воссоздано воздушное судно.
Ожидается, что макет будет продемонстрирован 13 октября на авиабазе Гилзе-Рейн (Gilze-Rijen) во время презентации итогового отчета о расследовании причин крушения «Боинга».
Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследование крушения самолета Нидерландам.
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13 октября Совет по безопасности на транспорте Нидерландов обнародует окончательный доклад о причинах гибели малазийского «Боинга».
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Расследование параллельно проводят две группы. Установлением причин крушения занимается Совет по безопасности на транспорте Нидерландов. Уголовное расследование ведет международная следственная группа, в состав которой входят эксперты из Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.