Нидерланды 13 октября представят окончательный доклад о причинах катастрофы Boeing-777

Совет по безопасности на транспорте Нидерландов обнародует окончательный доклад о причинах гибели малазийского "Боинга" над восточной Украиной 13 октября этого года.

До этого родственники пассажиров и экипажа рейса MH17 будут проинформированы о содержании этого доклада в ходе закрытой встречи, передает Русская служба Би-би-си.

"Боинг-777", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года был сбит над территорией восточной Украины, находившейся под контролем пророссийских вооруженных формирований; погибли все 298 человек, находившихся на борту.

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Расследование параллельно ведут две группы. Выяснением причин катастрофы занимается Совет по безопасности на транспорте Нидерландов. Уголовное расследование ведет международная следственная группа, в состав которой входят эксперты из Австралии, Бельгии, Голландии, Малайзии и Украины.

В выпущенном сегодня пресс-релизе Совета по безопасности на транспорте Нидерландов говорится, что о том, где и как именно 13 октября состоится знакомство журналистов и широкой публики с докладом о гибели рейса MH17, будет объявлено дополнительно.

Сразу же после катастрофы появилась версия о том, что рейс МН17 был сбит при помощи зенитно-ракетной системы "Бук", прибывшей из России.

Москва отрицает свою причастность к этой трагедии, выдвигая различные версии о вине украинских военных.