"Это только начало": В "Правом секторе" обещают отключить Крым от электроэнергии и заблокировать морское сообщение

Об этом заявил пресс-секретарь 13-го батальона ДУК "Правый сектор" Алексей Бык, передает "112 Украина".

"Это только начало, мы заблокируем все железнодорожное сообщение, но именно эта ветвь была первой, потому что она ведет прямо на крымский завод "Титан", который принадлежит украинскому олигарху Фирташу. Почему именно Фирташа? Потому что он связан с нашим действующим президентом Петром Порошенко, с которым когда-то подписывали определенные соглашения, о содержании которых мы до сих пор не знаем. Порошенко нам об этом не сообщает. То есть начало акции было символическим, мы хотим подчеркнуть, что в блокаде Крыма мы видим противодействие попыткам режима Порошенко наживаться на трагедии украинского народа", - рассказал он.

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При этом Бык отметил, что в "Правом секторе" оккупацию Крыма воспринимают как настоящую трагедию.

"Крымские татары вынуждены были покинуть свои дома, Украина лишилась части территории, в то же время режим оккупации, который сейчас есть в Украине, использует эту территорию для того, чтобы наживаться", - информировал он.

Спикер ПС отметил, что в ближайшее время будут предприняты все меры для отключения Крыма от электроэнергии.

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"Мы в дальнейшем планируем отключить Крым от потребления электроэнергии, планируем сотрудничество с пограничными подразделениями и хотим заблокировать морское сообщение, то есть превратить Крым в полноценный остров. Если Путин считает, что он может легко оккупировать украинскую территорию, то пусть попробует ее потом прокормить", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.