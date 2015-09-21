Продовольственная блокада аннексированного Крыма: как это происходит (фоторепортаж)

Как сообщил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, с водителями грузовиков не было прямых конфликтов, но были очень горячие и оживленные дискуссии. Он отметил, что вчера было остановлено движение грузовых автомобилей на всех дорогах, которые ведут на полуостров.

Между тем, как заявил координационный совет акции, через административную границу в аннексированный Крым беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.

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Инициаторы блокады отмечают: украинские компании должны прекратить торговые отношения с оккупированным Российской Федерацией Крымом.

Как сообщало УНИАН, 20 сентября в 12.00 крымские татары и другие активисты начали продовольственную блокаду аннексированного Крыма. Они перекрыли для грузового транспорта все пункты пропуска на административной границе с материковой Украиной.